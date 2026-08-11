Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Mahmud Abbas Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabet eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye’ye geliyor. 11-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek resmi ziyaret kapsamında Abbas, 12 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Abbas, 12 Ağustos Çarşamba günü Erdoğan ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin’deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.
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