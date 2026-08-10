Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi herkesin menfaatine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avusturya Başbakanı Stocker'ı kabulünün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına önem veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye şansölye sıfatıyla ilk ziyaretini gerçekleştiren Stocker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tarihi ve köklü ilişkilere sahip iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu, iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde, Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık." diye konuştu.

Erdoğan, Stocker ile ikili ilişkilerin tüm veçhelerini ele aldıklarını, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

İkili ticaret hacmi

Avusturya ile ilişkilerde son dönemde yakaladıkları olumlu ivmeyi, ekonomik ve ticari ilişkilerde de görmekten memnun olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde 1000'in üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar, aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizması yerine Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah, bu yıl sona ermeden Komite'nin ilk toplantısını da gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayisi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Bilhassa Orta Koridoru güçlendirecek stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz"

Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ayrıca Türkiye-AB ilişkilerine dair görüş ve beklentilerini Stocker'e aktardığını dile getirdi.

Erdoğan, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım." dedi.

Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Türkiye ve Avusturya olarak Balkanlar'da istikrarın sürmesine de büyük önem atfediyoruz. Değerli dostum Şansölye Stocker'e ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor, ilişkilerimizde yakalanan bu olumlu ivmenin devamını diliyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"Türkiye çok önemli bir kilit ülke"

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Avusturya Başbakanı Stocker, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stocker, Türkiye'nin çok önemli bir kilit ülke olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki Rusya'nın saldırı savaşının sona ermesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz, sizin şahsi çabalarınızı da özellikle takdir ediyoruz. Ben bu konuda Avusturya'nın da sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin, bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Bu konu da yine sizin çabalarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle Orta Doğu'da şiddet sarmalının ortadan kaldırılmasının tek çözümünün "diplomasi ve diyalog" olduğunu kaydeden Stocker, Hürmüz Boğazı'nın kalıcı bir şekilde açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayarak, bu konuda ülkesinin ve Türkiye'nin hem fikir olduğunu söyledi.

"Türkiye-Avusturya arasında çok güçlü iş birliği var"

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok zengin ve çok değişken bir tarihe sahip olduğunu belirten Stocker, "Bugünkü görüşmelerden şunu gördük ki, gerçekten çok yakın bir işbirliğimiz var. Ekonomik, toplumsal ilişkilerimiz de bunun temelini oluşturuyor." dedi.

Stocker, 1960'lı yıllardan beri Avusturya'ya giden Türk vatandaşların ülkesinin ekonomisine çok önemli destek verdiğini kaydederek, "Şu anda Türkiye kökenli 300 binden fazla insan, Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'nın ekonomisine, kültürüne ve toplumuna büyük bir katkı sağlamakta. İyi bir entegrasyon ve saygıya dayalı birlikte yaşam çok önemli." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine değinen Stocker, Türkiye-Avusturya arasında çok güçlü işbirliği olduğunu vurguladı.

Stocker, "Avusturyalı firmaların Türkiye'deki şubelerine baktığımız zaman, çok yüksek bir oranda Türkiye'deki yatırımlara katılmış durumdalar. Jeopolitik olarak çok sıkıntılı dönemlerde olmamıza rağmen Türkiye'ye olan yatırımın çok önemli bir oranda olduğunu görüyoruz. Ticaret hacminin çok önemli bir derecede olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda iki ülke arasındaki potansiyelin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Stocker, özellikle demir yolları ile ilgili sınır ötesinde işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

"Türkiye, güvenlik ve göç konusunda kilit bir ülke"

Stocker, görüşmede, iki ülkenin iş insanlarının bir araya gelerek, yuvarlak masa toplantısı kapsamında işbirliği konularını ele aldığını hatırlatarak, Türkiye'nin, hem Avusturya hem Avrupa Birliği (AB) için güvenlik ve göç konusunda kilit bir ülke olduğunu söyledi.

Yasa dışı göç, insan ticareti ve organize suç gibi konularda, ülkesinin, Türkiye ile çok yakın işbirliği içinde olduğunu söyleyen Stocker, Türkiye'nin 10 yılı aşkın süredir Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Stocker, "Çok önemli, aslında takdire şayan bir hareket olarak görüyoruz." ifadesini kullanarak, üçüncü ülke vatandaşlarının tekrar iadeleri konusunda Türkiye ile işbirliğinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bu konuda çok sayıda başarılar elde edildiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyleyen Stocker, "Yeni bir göç krizini engellemeyi, bunu ancak birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmiş yıllardaki Avrupa Birliği hatalarının tekrarlanmaması gerekiyor." dedi.

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