'Yürüyen para' İlkay Çiçek ihraçtan önce CHP'den istifa etti: 'Partim beni lekeledi'
'Ben yürüyen parayım bebeğim' yazışmaları deşifre olan ve İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, CHP’nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa etti. Çiçek, istifa dilekçesinde CHP yönetiminin kendisini “lekelediğini” savundu.
Soruşturma sürecinin ardından mahkemeye sevk edilen Çiçek, 7 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kılıçdaroğlu biletini kesti
Çiçek'in tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi cephesi, kamuoyuna yansıyan skandallara sessiz kalmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Çiçek'in ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Kılıçdaroğlu yönetiminin jet ihraç hamlesi, partideki yönetim anlayışındaki keskin değişimi gözler önüne serdi.
CHP'de önceki Özgür Özel yönetimi, yolsuzluk zanlılarını ihraç etmek yerine savunma metodunu izliyordu.
İhraç sürecinin tamamlanmasını beklemeyen Çiçek, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
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