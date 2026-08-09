Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
16:46, 09/08/2026, Pazar
Yeni Şafak
Deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.06'da gerçekleşen depremin derinliği 11.42 km olarak kaydedildi.
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Başlıklar :kahramanmaraşgöksundepremafad
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