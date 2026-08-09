Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme: Saldırganın babası ve annesi hakkında iddianame düzenlendi

Kahramanmaraş'ta okula silahlarla girip 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli’nin tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında, ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 10 kez müebbet, ‘Olası kastla yaralama’ suçundan da 30 yıla kadar, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.