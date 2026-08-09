Mekke İttifakı Yunan'ı çıldırtı: 'Verdiğimiz patriotları iade edin'

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından bölgesel ve küresel barışın korunması amacıyla Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı.

Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefleyen mutabakat, üç devletten herhangi birine yönelik olası bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.

Yunanistan'ın Suudi Arabistan'daki patriot varlığı

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanması, 2021 yılının Eylül ayından bu yana Suudi Arabistan'da Patriot hava savunma sistemi bulunduran Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan Hava Kuvvetleri tarafından işletilen MIM-104 Patriot PAC-3 varyantı, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısının korunmasında kritik bir rol üstleniyor.

Söz konusu bataryalar, Basra Körfezi'nden uluslararası pazarlara taşınan petrolün yaklaşık yüzde 60'ını aktaran Doğu-Batı boru hattının varış noktası olan Kızıldeniz limanındaki tesislerin güvenliğini sağlıyor. Yüksek irtifa savunması sağlayan ve aynı anda 100'den fazla hedefi tespit edip takip edebilen gelişmiş radar sistemi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın bölgede konuşlu sistemleriyle entegre şekilde çalışıyor.

Pavlos Polakis

"Patriot bataryası derhal ülkemize dönmeli"

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) cephesinden hükümete yönelik sert eleştiriler geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan SYRIZA Milletvekili Pavlos Polakis, "Bunun ardından ilk adım olarak Suudi Arabistan'a kurulan Yunan Patriot bataryası derhal ülkemize dönmeli." ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin dış politikasını eleştiren SYRIZA Basın Ofisi ise yayımladığı resmi açıklamada şunları kaydetti:

"Yunan Patriotlarının Suudi Arabistan'da aktif hale getirilmesinden birkaç gün sonra Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan savunma anlaşması, Miçotakis'in dış politikasının stratejik çıkmazını ve tehlikelerini bir kez daha ortaya koydu. Yunan hükümetinin Patriotların Suudi Arabistan'dan çekilmesi gerektiğini anlaması için daha ne olması gerekiyor? Yunan bataryası ve Yunan askerleri derhal ülkemize dönmeli ve Orta Doğu'daki savaşa hiçbir şekilde müdahil olmamalıdır. SYRIZA hükümetinin uyguladığı gibi, ülkenin çıkarlarına hizmet edecek, barış ve istikrarı teşvik edecek aktif ve çok boyutlu bir dış politikaya dönüş gereklidir."

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