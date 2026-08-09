Mekke İttifakı Yunan'ı çıldırtı: 'Verdiğimiz patriotları iade edin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in imzaladığı Mekke Anlaşması, bölgesel güvenlik dengelerinde yeni bir sayfa açtı. Anlaşmanın ardından Yunanistan’da muhalefet, Riyad’da konuşlu Yunan Patriot hava savunma sistemlerinin derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.
Herhangi bir saldırganlık eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefleyen mutabakat, üç devletten herhangi birine yönelik olası bir silahlı saldırının, hepsine yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor.
Yunanistan'ın Suudi Arabistan'daki patriot varlığı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalanması, 2021 yılının Eylül ayından bu yana Suudi Arabistan'da Patriot hava savunma sistemi bulunduran Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan Hava Kuvvetleri tarafından işletilen MIM-104 Patriot PAC-3 varyantı, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısının korunmasında kritik bir rol üstleniyor.
Söz konusu bataryalar, Basra Körfezi'nden uluslararası pazarlara taşınan petrolün yaklaşık yüzde 60'ını aktaran Doğu-Batı boru hattının varış noktası olan Kızıldeniz limanındaki tesislerin güvenliğini sağlıyor. Yüksek irtifa savunması sağlayan ve aynı anda 100'den fazla hedefi tespit edip takip edebilen gelişmiş radar sistemi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın bölgede konuşlu sistemleriyle entegre şekilde çalışıyor.
"Patriot bataryası derhal ülkemize dönmeli"
Anlaşmanın duyurulmasının ardından Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) cephesinden hükümete yönelik sert eleştiriler geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan SYRIZA Milletvekili Pavlos Polakis, "Bunun ardından ilk adım olarak Suudi Arabistan'a kurulan Yunan Patriot bataryası derhal ülkemize dönmeli." ifadelerini kullandı.
Yunan hükümetinin dış politikasını eleştiren SYRIZA Basın Ofisi ise yayımladığı resmi açıklamada şunları kaydetti:
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