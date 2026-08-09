Deniz Baykal'ın 21 yıl önceki sözleri yeniden gündemde: 'Kara para bu partiye hükümdar olamayacak'
CHP'de son dönemde yaşanan tartışmalar, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın 21 yıl önce bir kurultayda yaptığı konuşmayı yeniden gündeme taşıdı. Baykal'ın, genel başkanlık için belirlediği kriterleri sıralarken kullandığı "CHP'yi satmamış olacak", "CHP'yi satın almaya kalkmamış olacak" ve "CHP'ye kara para hükümdar olamayacak" sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Baykal'ın söz konusu konuşmayı, Mustafa Sarıgül ile genel başkanlık yarışına girdiği 29-30 Ocak 2005'teki CHP 13. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı görülüyor. Kurultayda Baykal 674 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilirken, Sarıgül 460 oyda kalmıştı.
"CHP Genel Başkanı olacak kişi partiyi satmamış ve satın almaya kalkmamış olacak"
Söz konusu arşiv görüntülerinde, salondaki kalabalığa ve delegelere seslenen Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine ve bağımsızlığına vurgu yapıyor. Parti liderliğine aday olacak kişilerin ve partiyi yöneten anlayışın temiz kalması gerektiğini belirten Baykal, şu tarihi ifadeleri kullanıyor: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak kişi; bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni satmamış olacak. iki dikkat edin sevgili delegelerim, iki Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Anladınız mı? Anladınız mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ni satın almaya kalkmamış olacak. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kara para hükümdar olamayacak, olamayacak!"
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