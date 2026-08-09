Deniz Baykal'ın 21 yıl önceki sözleri yeniden gündemde: 'Kara para bu partiye hükümdar olamayacak'

Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin Konvoyu Mardin'e ulaştı

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Mardin'e geldi. Diyarbakır'daki programlarını dün tamamlayan konvoy, Mardin'e ulaştı. Konvoy, Mardinli vatandaşlar ve STK'ler tarafından Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultan Mahallesi girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı. Burada toplanan kalabalık, "Gazze'ye selam, direnişe devam" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı. Filistin Konvoyu İcra Kurulu Üyesi Hakan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarından itibaren Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmayı planladıklarını belirterek, "Biz Ürdün ve Irak makamlarının bu konuda konvoyumuza yol açacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Çünkü konvoyumuzun sivil, şiddetsiz ve bölgedeki barışa, huzura dikkat çekecek ve katkı sağlayacak bir yönü olduğunu düşünüyoruz." dedi.