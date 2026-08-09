Bakırköy'de 'sokağa kimseyi sokmayan' kadın hakkında gelişme: Akıl hastanesine yatırıldı
Bakırköy’de sokak kedilerini beslediği gerekçesiyle sokağı kapatan, yoldan geçmek isteyen vatandaşlara engel olup saldıran Y.A. isimli kadın hakkında adli süreç başlatıldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından emniyet güçleri harekete geçti.
Başsavcılık talimat verdi: Polis gözaltına aldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Ataköy’de gözaltına alınan Y.A., polis ekiplerince emniyete götürüldü. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından şahıs, kontrol ve tedavi amacıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ne sevk edilerek hastaneye yatırıldı.
Ne olmuştu?
Bakırköy Mimar Sinan İlköğretim Okulu yanındaki sokakta meydana gelen olayda Y.A., kedi beslediği ve kedi kulübesi koyduğu sokağa ve kaldırıma kimseyi sokmak istememişti. Yoldan geçmeye çalışan bir mahalle sakininin önünü kesip saldırmaya çalışan kadın, "Burası devletin kaldırımı, geçmemize izin vermiyor!" tepkisiyle cep telefonu kamerasına kaydedilmiş ve görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
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