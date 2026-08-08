Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan İttifakı İsrail'i korkuttu

İzmir'de 3 köpeğe tüfekle ateş açtı: 2'si öldü 1'i yaralandı

İzmir'in Dikili ilçesinde sokakta bulunan üç köpeğe av tüfeğiyle ateş açıldığı ve yaralanan hayvanlara eziyet edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı. Tüfekle vurulan köpeklerden ikisinin öldüğü, diğerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İzmir'in Dikili ilçesinde sokakta bulunan üç köpeğe av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı. Olay, İslamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan üç köpeğe av tüfeğiyle ateş açıldığı ve yaralanan hayvanlara eziyet edildiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılmasının ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma şüphelinin kimliğini belirledi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü incelemede, köpeklere tüfekle ateş açtığı öne sürülen kişinin V.Z. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan tüfekle ateş açılan üç köpekten ikisinin yaşamını yitirdiği, yaralanan diğer köpeğin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.