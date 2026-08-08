13:21, 08/08/2026, Cumartesi
Kartal’da kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp takla attı
İstanbul Kartal’da, cadde üzerinde süratli şekilde ilerleyen 34 CDD 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yokuş aşağı kayıp refüje çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçta bulunan vatandaşlar dışarı çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ve araç kamerasınca kaydedildi.
Başlıklar :KartalKazaTakla Attıİstanbul
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