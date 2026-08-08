RTÜK Başkanı Daniş'ten medyada kadının temsiline ilişkin dikkat çeken mesaj
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, medyada kadının temsil biçiminin toplumsal algı üzerindeki etkisine dikkat çekerek, kadının bir meta olarak gösterilmesinin de şiddetin bir biçimi olduğunu belirtti. Daniş, sorumlu yayıncılık anlayışında kadının güçlü, saygın ve adil şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medyada kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Medya aracılığıyla oluşturulan temsillerin toplumun algısını doğrudan etkilediğine işaret eden Daniş, şiddetin yalnızca fiziksel eylemlerden ibaret olmadığını belirtti. Daniş, medya, reklam ve popüler kültürde kadının sürekli bir meta olarak sunulmasının sembolik şiddetin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.
"Kadının güçlü ve adil temsili önemli"
Kadının toplum içerisindeki konumuna ilişkin kalıp yargıların medya yoluyla yeniden üretilmemesi gerektiğini belirten Daniş, kadınların yönlendirilen veya belirli kalıplara sıkıştırılan karakterler yerine toplumun mimarı, hayata yön veren ve üreten bireyler olarak görünür kılınmasının önemine dikkat çekti. Daniş, bu yaklaşımın aynı zamanda kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı. RTÜK Başkanı Daniş, paylaşımında Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeleri de hatırlatarak, kadınların medyada saygın, güçlü ve adil biçimde temsil edilmesini esas alan sorumlu yayıncılık anlayışının yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.
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