Manifest bir proje mi? Gençlere ‘marjinal’ imaj arkada dev marka çarkı

Son bir yılda müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Manifest grubu, yalnızca müzik çalışmalarıyla değil, sahne tarzı, giyim tercihleri ve oluşturduğu imajla da gündeme geliyor.

Grubun hızlı yükselişi ve gerçekleştirdiği marka işbirlikleri, Bi' Parantez YouTube kanalında yayınlanan bir videoda ele alındı. Videoda, grubun özellikle genç kitle üzerindeki etkisi ve “marjinal, özgür ve sisteme karşı” bir imajın nasıl pazarlanabileceği ortaya kondu.

‘BİR ANDA ORTAYA ÇIKTILAR’ ELEŞTİRİSİ

Videoda, Manifest'in kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşmasına dikkat çekilirken, grubun Coca-Cola ve Puma gibi küresel markalarla gerçekleştirdiği işbirlikleri üzerinden çeşitli sorular yöneltildi.

İçerikte, grubun yükselişi ile marka anlaşmalarının aynı döneme denk gelmesinin dikkat çekici olduğu savunularak, bu durumun “hızlı ve tartışmalı bir yükseliş” oluşturduğuna vurgu yapıldı.

HEDEF KİTLE ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN SORU

Bi' Parantez'in videosunda, Manifest'in özellikle gençler ve ergenlerden oluşan kitlesine de dikkat çekildi. Grubun giyim tarzı, sahne şovları ve kullandığı görsel dil üzerinden oluşturduğu imajın, genç takipçiler üzerinde etkili olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Videoda, “Marjinal, özgür ve bizden biri” şeklinde sunulan bir imajın arkasında ticari bir pazarlama mekanizmasının bulunup bulunmadığı sorgulandı.

‘SİSTEME KARŞI İMAJIN ARKASINDA SİSTEM Mİ VAR?’

Videonun en dikkat çekici bölümlerinden birinde ise Manifest'in oluşturduğu imaj ile küresel markalarla yaptığı işbirlikleri arasındaki çelişkiye dikkat çekildi. Bir tarafta bağımsız, özgür ve sisteme karşı duran bir görüntü oluşturulurken, diğer tarafta dünyanın en büyük markalarıyla reklam ve işbirlikleri yapılmasının sorgulanması gerektiği aktarıldı.

İçerikte, “Gençlere sisteme karşı duruyormuş gibi gösterilen bu tarz, aslında tam da sistemin kendini pazarlama şekli olabilir mi?” sorusu üzerinden grubun yükselişinin yalnızca müzikal başarıyla açıklanıp açıklanamayacağı tartışmaya açıldı. Manifest'in marka işbirlikleri ve genç kitle üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalar sürerken, Bi' Parantez'in videosu da sosyal medyada grubun arkasındaki ticari yapı ve oluşturulan imaj üzerine yeni bir tartışma başlattı.

MANİFEST GRUBU ÜYELERİ KAÇ YAŞINDA?

Lidya Pınar: 22 yaşında, Rus dili ve edebiyatı öğrencisi.

Hilal Yelekçi: 24 yaşında, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi.

Zeynep Oktay: 24 yaşında, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi.

Mina Solak: 25 yaşında, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu.

Esin Bahat: 25 yaşında, Profesyonel dansçı.