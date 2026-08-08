Manifest bir proje mi? Gençlere ‘marjinal’ imaj arkada dev marka çarkı
Kısa sürede geniş bir genç hayran kitlesine ulaşan Manifest grubunun yükselişi, marka işbirlikleri ve gençlere sunduğu imaj üzerinden tartışma konusu oldu. Bi' Parantez YouTube kanalında yayınlanan içerikte, grubun küresel markalarla yaptığı işbirlikleri mercek altına alındı.
Son bir yılda müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Manifest grubu, yalnızca müzik çalışmalarıyla değil, sahne tarzı, giyim tercihleri ve oluşturduğu imajla da gündeme geliyor.
Grubun hızlı yükselişi ve gerçekleştirdiği marka işbirlikleri, Bi' Parantez YouTube kanalında yayınlanan bir videoda ele alındı. Videoda, grubun özellikle genç kitle üzerindeki etkisi ve “marjinal, özgür ve sisteme karşı” bir imajın nasıl pazarlanabileceği ortaya kondu.
‘BİR ANDA ORTAYA ÇIKTILAR’ ELEŞTİRİSİ
Videoda, Manifest'in kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşmasına dikkat çekilirken, grubun Coca-Cola ve Puma gibi küresel markalarla gerçekleştirdiği işbirlikleri üzerinden çeşitli sorular yöneltildi.
HEDEF KİTLE ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN SORU
Bi' Parantez'in videosunda, Manifest'in özellikle gençler ve ergenlerden oluşan kitlesine de dikkat çekildi. Grubun giyim tarzı, sahne şovları ve kullandığı görsel dil üzerinden oluşturduğu imajın, genç takipçiler üzerinde etkili olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Videoda, “Marjinal, özgür ve bizden biri” şeklinde sunulan bir imajın arkasında ticari bir pazarlama mekanizmasının bulunup bulunmadığı sorgulandı.
‘SİSTEME KARŞI İMAJIN ARKASINDA SİSTEM Mİ VAR?’
Videonun en dikkat çekici bölümlerinden birinde ise Manifest'in oluşturduğu imaj ile küresel markalarla yaptığı işbirlikleri arasındaki çelişkiye dikkat çekildi. Bir tarafta bağımsız, özgür ve sisteme karşı duran bir görüntü oluşturulurken, diğer tarafta dünyanın en büyük markalarıyla reklam ve işbirlikleri yapılmasının sorgulanması gerektiği aktarıldı.
İçerikte, “Gençlere sisteme karşı duruyormuş gibi gösterilen bu tarz, aslında tam da sistemin kendini pazarlama şekli olabilir mi?” sorusu üzerinden grubun yükselişinin yalnızca müzikal başarıyla açıklanıp açıklanamayacağı tartışmaya açıldı. Manifest'in marka işbirlikleri ve genç kitle üzerindeki etkisine ilişkin tartışmalar sürerken, Bi' Parantez'in videosu da sosyal medyada grubun arkasındaki ticari yapı ve oluşturulan imaj üzerine yeni bir tartışma başlattı.
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