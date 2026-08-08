Kağıthane’de feci kaza kamerada: Sollama yapan minibüs İETT otobüsüne çarptı
Kağıthane’de yolcu minibüsü, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçtiği sırada İETT otobüsüyle çarpıştı. Savrulan minibüs park halindeki 4 araca da çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yolcu minibüsü ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Karşı şeride geçerek sollama yapan minibüs, karşıdan gelen otobüse çarptıktan sonra savrularak park halindeki araçlara vurdu.
SOLLAMA YAPARKEN KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzettin K. yönetimindeki 34 M 3577 plakalı yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak istedi.
Sollama sırasında karşı şeride geçen minibüs, Erdoğan Ö. yönetimindeki 34 HO 2599 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.
SAVRULAN MİNİBÜS 4 ARACA ÇARPTI
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs savrularak yol kenarında park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada minibüste bulunan Suzan A., Deniz E. ve Döne C. ile 2 araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçen minibüsün İETT otobüsüyle çarpıştığı, çarpışmanın ardından savrulan minibüsün park halindeki araçlara vurduğu görüldü.
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