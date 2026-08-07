FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aramasına başlandı

Haluk Levent ile Mansur Yavaş'ın 'seçim marşı' iş birliği: Anlaşılmaması için sesini değiştirmiş

Millet Haber Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında, Haluk Levent'e ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Burhan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) aldığı konserler sonrası Levent'in, 2024 yerel seçimleri öncesinde Mansur Yavaş için bir seçim marşı bestelediğini öne sürdü. İddiaya göre; Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin başında olduğu için tarafsız görünmek istediğini belirterek şarkıda adının yer almamasını istedi. Burhan, Levent'in ayrıca sesinin kendisine ait olduğunun anlaşılmaması için dijital yöntemlerle ses tonunu değiştirdiğini de iddia etti. Hatırlanacağı gibi; Levent'le omuz omza pozlar veren Yavaş'ın Ahbap Derneği ile protokole imza attığı, 3 yıl boyunca devam eden şaibeli protokolü, ABB'ye yönelik yolsuzluk operasyonundan 2 hafta sonra apar topar sonlandırdığı tespit edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'deki 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespitiyle yolsuzluk soruşturması başlatmıştı.