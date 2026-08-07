16:53, 07/08/2026, Cuma
Ardahan-Şavşat karayolunda hatalı sollama araç kamerasında
Ardahan'da özellikle tırların yoğun olarak kullandığı tek şeritli yolda uzun araç kuyruğundan sıkılan bir araç sürücüsü, sollama yapılmaması gereken noktada hatalı sollama yapınca bir anda karşı yönden gelen araç ile karşı karşıya kaldı. Araç sürücüsünün fren yaparak durup olası bir facianın önüne geçtiği yolda o anlar araç kamerasına yansıdı. Hatalı sollama yapan araçtan inen bir şahsın ise arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü ile tartışması da dikkat çekti.
Başlıklar :ArdahanHatalı sollamaOtomobil
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