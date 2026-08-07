CHP yandaşı Deniz Zeyrek ‘savunacak halim yok’ deyip uyuşturucu testi yapılmasından rahatsız oldu

“Yani bir kere suçun kapsamında olmayan bir şey yapıyorsun, detay parantez açıyorsun. Ya hazır gelmişken, hazır gözaltına almışken saçından da bir tutam alayım da bakayım uyuşturucu kullanmış mı, kullanmamış mı? Bu da yeni bir geleneğe döndü yani. Bilmiyorum, ben bunu savunacak bir halim yok.”