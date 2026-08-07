CHP yandaşı Deniz Zeyrek ‘savunacak halim yok’ deyip uyuşturucu testi yapılmasından rahatsız oldu
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Etimesgut Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun testinin pozitif çıkmasının ardından CHP yandaşı gazeteci Deniz Zeyrek, gözaltına alınan belediye başkanlarına uyuşturucu testi yapılmasından rahatsız oldu.
Deniz Zeyrek, YouTube kanalındaki yayınında gözaltına alınan belediye başkanlarına uyuşturucu testi yapılmasını eleştirdi.
Zeyrek, Beşikçioğlu'nun test sonucuna ilişkin değerlendirmesinde, yolsuzluk soruşturması kapsamında uyuşturucu testinin gündeme getirilmesini sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:
‘ŞU ANDA KONUMUZ BU MU?’
DAHA ÖNCE DE KABUL ETMİŞTİ
Öte yandan Beşikçioğlu'nun, 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede esrar kullandığını kabul ederek, "Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım" beyanında bulunduğu da ortaya çıkmıştı.
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