Üsküdar Meclisi'nde başkanvekilliği seçiminde skandal: CHP'nin geçersiz saydığı oylar ve bahaneleri

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine gönderme: Çok şükür arınma gerçekleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "CHP kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." sözleriyle dikkat çekti.