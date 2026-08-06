16:35, 06/08/2026, Perşembe
Üsküdar Meclisi'nde başkanvekilliği seçiminde skandal: CHP'nin geçersiz saydığı oylar ve bahaneleri
"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlamaları kapsamında tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine yapılan Belediye Meclisi Başkanvekilliği seçimine skandal görüntüler damga vurdu. Meclisi yöneten CHP'li Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral, AK Parti adayının yazılı olduğu oy pusulalarındaki basit harf benzerliklerini mazeret göstererek geçerli oyları peş peşe iptal etti. Skandal kararlar, meclis salonunda sert tartışmalara ve tepkilere neden oldu.
"G" harfini
"6"saydı, oy pusulasını geçersiz kıldıSeçimin açık sayım aşamasında Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral'ın sergilediği tutum pes dedirtti.
AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yazılı olduğu pusulayı eline alan Aral,
"Gültekin"soyadındaki
"G"harfini
"6"olarak okuyarak oyu geçersiz saydı. Pusulada
"Dündar 2iya 6ültekin"yazıldığını iddia eden CHP'li Aral'ın bu akılalmaz kararına AK Parti grubundan tepkiler yükseldi.
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