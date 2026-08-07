Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İstanbul Zeytinburnu'nda D-100 kara yolunda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu.
Zeytinburnu'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI
Otomobilden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında araçta bir patlama da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yanan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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