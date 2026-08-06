Tokat'ta ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı

Bolu'da imalathanede kan donduran kaza: Arkadaşlarının eli gözlerinin önünde kopunca işçiler fenalık geçirdi
Bolu'daki bir kurabiye imalathanesinde çalışan 29 yaşındaki Oğuz Ç., çalıştığı esnada sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Genç işçinin eli bileğinden koparken, dehşet anlarına saniye saniye tanıklık eden mesai arkadaşları büyük şok yaşayarak olay yerinde fenalık geçirdi.
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