Tokat'ta ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı

Yozgat'ta ormanlar gece gündüz gözetim altında: En küçük duman bile anında tespit ediliyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki yaklaşık 108 bin hektarlık ormanlık alan, yangın riskine karşı kulelerde görev yapan gözcüler ve kara ekipleri tarafından gece gündüz izleniyor. Görevliler, kilometrelerce uzaklıktaki en küçük dumanı bile fark edebilmek için aralıksız nöbet tutuyor.