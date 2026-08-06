Muş'ta mezrada korkutan yangın: Alevler büyümeden söndürüldü
Muş'un Karaağaçlı beldesine bağlı Çubuklu Mezrası'nda çıkan yangın, vatandaşların ilk müdahalesi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Muş merkeze bağlı Karaağaçlı beldesinin Çubuklu Mezrası'nda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karaağaçlı Belediyesi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
TARIM ARAZİLERİNE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Vatandaşlar ile ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki tarım arazileri ve diğer alanlara ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, oluşan hasarın tespit edilmesi ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
YETKİLİLERDEN UYARI
Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle anız ve ot yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak, en küçük ihmalin büyük yangınlara yol açabileceği uyarısında bulundu.
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