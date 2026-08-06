Van'da işitme engelli müşteriyle halaylı pazarlık gülümsetti

Tokat'ta ambulans helikopter 78 yaşındaki hasta için havalandı
Tokat'ta tedavi gören 78 yaşındaki bir kadın hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi. Tokat Devlet Hastanesi'nde onkolojik tedavi gören N.K. isimli hastanın, uzman değerlendirmesi sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne nakledilmesine karar verildi. Ambulansla Tokat Havalimanı'na ulaştırılan hasta, sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla ambulans helikoptere alındı. Helikopter, hastayı ileri tetkik ve tedavisinin yapılacağı Konya Şehir Hastanesi'ne ulaştırmak üzere havalandı. Hastanın nakli, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.
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