Yozgat'ta ormanlar gece gündüz gözetim altında: En küçük duman bile anında tespit ediliyor

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bulunan yaklaşık 108 bin hektarlık ormanlık alan, iki yangın gözetleme kulesi ve sahadaki ekipler tarafından 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor. Yaklaşık 1850 metre rakımdaki Nusret ve Çatkara yangın gözetleme kulelerinde görev yapan personel, vardiya değişiminin ardından dürbünlerle kilometrelerce uzanan ormanlık alanı sürekli tarıyor.

EN KÜÇÜK DUMAN BİLE ANINDA BİLDİRİLİYOR

Merkezle telsiz aracılığıyla sürekli irtibat halinde olan kule görevlileri, belirli aralıklarla durum raporu verirken, olası bir duman ya da yangın belirtisi gördüklerinde koordinat bilgilerini anında kara ekiplerine iletiyor. Böylece yangınlara ilk anda müdahale edilerek alevlerin büyümeden kontrol altına alınması hedefleniyor.

YANGINLARA KARŞI TEYAKKUZ SÜRÜYOR

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaz boyunca orman yangınlarına karşı nöbetlerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer ise özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu günlerde vatandaşlardan ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.