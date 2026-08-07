Manavgat'ta kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullanılmayan yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Söz konusu olay, Manavgat'ın Side Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen 6 yaşındaki Y.A., kullanılmayan ve içerisinde su bulunmayan yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çocuğun kuyuya düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kuyuda mahsur kalan çocuğu yürüttükleri çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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