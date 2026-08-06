Bolu'da imalathanede kan donduran kaza: Arkadaşlarının eli gözlerinin önünde kopunca işçiler fenalık geçirdi
Bolu'daki bir kurabiye imalathanesinde çalışan 29 yaşındaki Oğuz Ç., çalıştığı esnada sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Genç işçinin eli bileğinden koparken, dehşet anlarına saniye saniye tanıklık eden mesai arkadaşları büyük şok yaşayarak olay yerinde fenalık geçirdi.
Gözlerinin önünde yaşanan feci kaza mesai arkadaşlarını yıktı
Olay, Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kurabiye imalathanesinde meydana geldi. İşçilerden Oğuz Ç., hamur kestiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. Talihsiz işçinin eli bilek bölgesinden koparken, feryatları imalathaneyi ayağa kaldırdı. Olay anında yan barette çalışan ve mesai arkadaşlarının elinin gözlerinin önünde koptuğunu gören diğer işçiler büyük trajik bir şok yaşadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kopan organı zaman kaybetmeden organ nakil çantasına alarak yaralı Oğuz Ç.’yi ameliyata yetiştirmek üzere Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
İmalathanede can pazarı: İşçilere sağlık ekipleri müdahale etti
Arkadaşlarının yaşadığı dehşeti kaldıramayarak sinir krizleri geçiren ve fenalaşan çalışanlara ilk müdahale olay yerine gelen ambulanslarda yapıldı. Durumu ağırlaşan bir işçi ise tedbir amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri feci kaza ve ihmal iddialarıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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