Karaman’da polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 402 bin lira ceza kesildi

YENİ Parti'nin sadece adı yeni: Özgür Özel'in büyük hatası

Özgür Özel'in liderliğinde kurulan "Yeni Parti" gerçekten yeni mi, yoksa sadece bir tabela değişikliği mi? Gökhan Pakkanlılar’ın sunduğu 'Vatandaş Diyor Ki' programımızda, Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, son sosyometre anket sonuçlarını aktardı. Muhalefet cephesindeki hayal kırıklığına ve seçmendeki heyecansızlığa dikkat çeken Akın, "Ana muhalefet seçmeninde ve daha geniş kitlelerde bir heyecan oluşturulamadı. Çünkü gördüğümüz kadarıyla YENİ Parti'nin sadece adı yeni. Lideri, kadrosu, söylemi... Burada herhangi bir yenilik yok. Tıpkı 2011'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yeni CHP' diyerek başladığı yolculuk gibi." değerlendirmesinde bulundu.