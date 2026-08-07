Yeni Şafak Hakan Fidan'a 6 ay önce sormuştu: Mekke Anlaşması'nda bugün imzalar atıldı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katıldığı zirvede imzalanan anlaşmayla üç ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin daha da ileri taşınması hedefleniyor.

Anlaşmanın en dikkat çeken maddesine göre, taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üçüne birden yapılmış kabul edilecek.

6 AY ÖNCE FİDAN’A KRİTİK SORU

Anlaşmanın imzalanmasının ardından, Yeni Şafak muhabiri Ayşe Betül Kayahan’ın yaklaşık 6 ay önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelttiği soru yeniden gündeme geldi.

Kayahan, Fidan’a Türkiye’nin bölgedeki güvenlik denkleminde Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleriyle yeni bir iş birliği veya güvenlik ittifakı kurup kurmayacağını sormuştu.

Fidan ise yanıtında, bölgesel istikrarın bölge ülkelerinin bir araya gelmesi ve nitelikli iş birlikleri ortaya koymasından geçtiğini vurgulamıştı.

FİDAN: BÖLGESEL GÜVENLİK YAPISINA İHTİYAÇ VAR

Fidan, bölgedeki kronik sorunların başında ülkeler arasındaki güvensizliğin geldiğine dikkat çekerek, dış müdahaleler ve terör örgütlerinin oluşturduğu istikrarsızlıkların bölge ülkelerini yıllardır etkilediğini belirtmişti.

Bakan Fidan, “Bölgedeki istikrarın, huzurun bölge ülkelerinin bir araya gelmesinden ve nitelikli iş birliği ortaya koymasından geçtiğini her zaman söylüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Fidan ayrıca sorunların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, bölge ülkelerinin ortak bir güvenlik anlayışı geliştirmesinin önemine işaret etmişti.

SORUDAN TARİHİ ANLAŞMAYA

Aradan geçen yaklaşık 6 ayın ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşmasının imzalanması, Fidan’ın o dönemde verdiği mesajları yeniden gündeme taşıdı.

Üç ülkenin ortak güvenliklerini güçlendirme ve bölgede barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etme iradesini ortaya koyduğu anlaşma, Türkiye’nin bölgesel güvenlik iş birliklerinde yeni bir dönemin kapısını aralayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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