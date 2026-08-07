Türkiye Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma kalkanı: Cidde'de Mekke Anlaşması resmen imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan özel uçak, Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ı havalimanında Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'dan oluşan heyet karşıladı. Karşılamanın ardından kara yoluyla Mekke’ye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile son derece kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen bu zirvenin ve yürütülen diplomatik temasların ardından Ankara, Riyad ve İslamabad hattını ortak bir güvenlik şemsiyesi altında toplayan üçlü savunma anlaşması resmiyet kazandı.

Üç ülke 'Mekke Savunma Anlaşması' için imzayı attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a geldi. Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ortak savunma anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşmayla üç ülke, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğini resmen yeni bir aşamaya taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens Selman ile görüştü

İttifak anlaşması kapsamında Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından "Mekke Savunma Anlaşması"nın imzalandığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada;

"Üç ülke arasındaki tarihi bağlardan, kardeşlik ve İslami dayanışma temelindeki güçlü ilişkilerden hareketle; ortak stratejik çıkarlar ve uzun yıllara dayanan savunma iş birliği üzerine inşa edilen bu anlayış doğrultusunda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Muhammed Şahbaz Şerif, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

Üç ülkeden ortak açıklama

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından "Mekke Savunma Anlaşması"nın imzalandığı duyuruldu. İletişim Bakanlığı'nın sanal medya hesabından, anlaşmaya dair ortak açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada;

"İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’un nazik davetleri üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, 24 Sefer 1448, miladi 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı’na bir ziyarette bulunmuşlardır.

Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.

Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir." denildi.

Anlaşmanın önemi nedir?

Üç ülke, potansiyel bir stratejik ittifak iddiasıyla aylardır bölgesel diplomasinin ve kamuoyunun gündeminde yer alıyordu.

Süreç içerisinde Pakistan, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabalarında bulunmuş, Türkiye ise Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan müzakerelerde diplomatik bir rol üstlenmişti. Nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke konumundaki Pakistan ile Suudi Arabistan, 2025 yılında da ortak bir savunma paktı duyurmuş ve bu karar uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştı.

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek