Giresun’da denize giren genç boğuldu
14:17, 07/08/2026, Cuma
AA
Arşiv
Giresun'un Espiye ilçesinde denize giren genç boğuldu.
Merkez Mahallesi mevkisindeki sahilde serinlemek için denize giren Adem Mengi (18) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince Espiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mengi, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mengi’nin fındık hasadında çalışmak üzere mevsimlik tarım işçisi olarak Şanlıurfa’dan ilçeye geldiği öğrenildi.
Gündem
Erzurum'da gölete giren 12 Yaşındaki çocuk boğuldu
Gündem
Diyarbakır'da acı olay: Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
Gündem
Fotoğraf çekerken Fırat Nehri’ne düşen genç kız boğuldu
Gündem
Siirt'te çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılan babanın da cansız bedeni bulundu
Başlıklar :BOĞULMAEspiyeGiresunKaradenizsuda boğulma
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.