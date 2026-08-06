Erzurum'da gölete giren 12 Yaşındaki çocuk boğuldu

Türkiye Finlandiya'dan ithal ediyordu: Erzurum'da milli ve yerli üretimi için harekete geçildi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, sarıçam ibrelerinden elde edilen uçucu 'pinene' yağının üretimi için çalışma başlattı. Aromaterapi, diş macunu ve bazı ilaçların hammaddelerinde kullanılan yağla ilgili Erzurum'un Şenkaya ile Kars'ın Sarıkamış ilçelerindeki sarıçam ormanlarından her ay örnekler alınıyor. Erzurum Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Finlandiya'dan ithal edilen yağın, milli ve yerli üretimi için çalıştıklarını söyledi.