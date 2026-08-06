Erzurum'da gölete giren 12 Yaşındaki çocuk boğuldu
Erzurum'un Oltudere yatağında hafriyat çalışması sonrası oluşan su birikintisine giren 12 yaşındaki Ertuğrul Akyüz boğuldu. Yaz Kur'an kursundaki arkadaşlarının gözyaşlarıyla uğurladığı küçük Ertuğrul gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Erzurum’un Oltu ilçesinde dere yatağında hafriyat çalışmaları sonrası oluşan su birikintisine giren Ertuğrul Akyüz (12), boğularak hayatını kaybetti. Cenaze töreninde Akyüz’ün arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Olay, Oltu ilçesinde Sivri Çayı'nın dere yatağında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Hattat Hasan Çelebi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan ve yaz Kur'an kursuna devam eden Ertuğrul Akyüz, halı sahada futbol oynadıktan sonra arkadaşlarıyla dere kenarına gitti. Arkadaşlarıyla birlikte dere yatağında hafriyat alınması sonucu oluşan gölete giren Ertuğrul Akyüz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kurtarma çabaları sonuç vermeyen arkadaşları yardım istemek için Oltu çevre yoluna çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makinesiyle gölette kanal açarak su seviyesini düşürdü. Yapılan çalışmalar sonucu Ertuğrul Akyüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi ile otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi.
Arkadaşları ön safta yer aldı
Ertuğrul Akyüz için bugün ikindi namazının ardından Oltu Aslanpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yaz Kur'an kursuna katılan ve cenaze namazında ön safta yer alan arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Kaleboğazı Mahallesi'ne götürülen Akyüz'ün cenazesi, mahalle camisinde kılınan ikinci cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşanırken, baba Hasan Akyüz'ün ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
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