Büyükçekmece'de boğulma ihbarı üzerine denizde arama çalışması başlatıldı
Büyükçekmece'de denizde boğulan bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, denizde bir kişinin çırpındığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, ihbarın yapıldığı bölgede denizden ve kıyıdan arama kurtarma çalışması başlattı.
Çalışmalara Sahil Güvenlik botları da destek verdi.
Sağlık ekipleri tedbir amacıyla sahilde bekletilirken, denizde kaybolduğu değerlendirilen kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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