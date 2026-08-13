Giresun’da şiddetli yağış etkili oldu
22:09, 13/08/2026, Perşembe
IHA
Taşkınlar ulaşımı olumsuz etkilerken, ekipler bölgelerde yol açma çalışması başlattı.
Giresun’da etkili olan sağanak yağış, Doğankent, Espiye, Güce ve Tirebolu ilçelerinde derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu.
Tirebolu-Doğankent karayolu yağışlar sonrası yola gelen taş ve ağaç parçaları nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.
Özellikle grup yollarında meydana gelen taşkınlar ulaşımı olumsuz etkilerken, ekipler bölgelerde yol açma çalışması başlattı.
Yağlıdere ilçesi Günece köyündeki Dalıp Deresi şiddetli yağışlar sonrası taştı. Dere üzerindeki hidroelektrik santrali selde zarar gördü.
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