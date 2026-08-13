Giresun’da şiddetli yağış etkili oldu

70 yıldır değişmedi her sabah aynı şeyi yapıyor: Giresunlu Osman dede hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor

Giresun'da 1958 yılında taşları tek tek sırtında taşıyarak inşa ettiği kahvehaneyi 93 yaşında da açık tutan Osman Koyun, odun ateşinde demlediği çayla Karadeniz'in unutulmaya yüz tutan yaylacılık kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.