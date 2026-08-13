CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan cinsel taciz iddiasıyla darp edildi

Edirne'de CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde düzenlenen doğum günü kutlaması, sabaha karşı kavgayla sonuçlandı.

Yazgan'ın darp edildiğini belirterek şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadelerinde milletvekilinin ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli ifadeler kullandığını iddia ettiği öğrenildi.13 Ağustos 2026 saat 03.15 sıralarında meydana gelen olay, apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine polisin adrese gelmesiyle ortaya çıktı.

YAZGAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde Yazgan, darp edildiğini, cep telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulundu ve kendisine teslim edildi. Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.

ŞÜPHELİLER: ‘KADINLA BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ’

Soruşturma kapsamında alınan şüpheli ifadelerinde olayın doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evinde devam eden buluşma sırasında çıktığı ifade edildi.

Şüpheliler, balkonda alkol alıp sohbet ettikleri sırada Yazgan'ın ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözler söylediğini ve kadınla birlikte olmak istediğini dile getirdiğini iddia etti.

Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü öne süren şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını da beyan etti. Söz konusu ifadeler, şüphelilerin iddiaları olarak soruşturma dosyasına yansıdı.

Olayın bir diğer boyutunu ise Yazgan hakkında dile getirilen cinsel taciz iddiaları oluşturdu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ifadelerinde yer alan iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürütecek. Milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin gerekli işlemlerin ardından dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlanması bekleniyor. Yaralama olayına ilişkin soruşturmanın ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ait görüntüler üzerinden sürdüğü öğrenildi.

İKİ ÇOCUK BABASI

İki çocuk babası Ahmet Baran Yazgan, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ekip içerisinde yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Yazgan, 2023 genel seçimlerinde CHP'den Edirne milletvekili seçilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli süreç devam ediyor.