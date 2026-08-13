Anasayfa
Gündem
Türkiye
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan cinsel taciz iddiasıyla darp edildi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
https://img.piri.net/piri/upload/3/2026/8/13/8ba8baaf-chp-edirne-milletvekili-ahmet-baran-yazgan-cinsel-taciz-iddiasiyla-darp-edildi.webp
17:07, 13/08/2026, Perşembe

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan cinsel taciz iddiasıyla darp edildi

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın evinde sabaha karşı çıkan kavganın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, tartışmanın Yazgan'ın bir kadına yönelik cinsel içerikli sözleri nedeniyle başladığını öne sürdü. İddialar için ayrıca tahkikat başlatıldı.

Edirne'de CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da bulunduğu bir evde düzenlenen doğum günü kutlaması, sabaha karşı kavgayla sonuçlandı.

Yazgan'ın darp edildiğini belirterek şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ifadelerinde milletvekilinin ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli ifadeler kullandığını iddia ettiği öğrenildi.13 Ağustos 2026 saat 03.15 sıralarında meydana gelen olay, apartman sakinlerinin kavga ihbarı üzerine polisin adrese gelmesiyle ortaya çıktı.

YAZGAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde Yazgan, darp edildiğini, cep telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulundu ve kendisine teslim edildi. Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında şüphelilerin cep telefonlarına da el konuldu.

ŞÜPHELİLER: ‘KADINLA BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ’

Soruşturma kapsamında alınan şüpheli ifadelerinde olayın doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evinde devam eden buluşma sırasında çıktığı ifade edildi.

Şüpheliler, balkonda alkol alıp sohbet ettikleri sırada Yazgan'ın ortamda bulunan bir kadına yönelik cinsel içerikli sözler söylediğini ve kadınla birlikte olmak istediğini dile getirdiğini iddia etti.

Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü öne süren şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını da beyan etti. Söz konusu ifadeler, şüphelilerin iddiaları olarak soruşturma dosyasına yansıdı.

Olayın bir diğer boyutunu ise Yazgan hakkında dile getirilen cinsel taciz iddiaları oluşturdu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ifadelerinde yer alan iddialarla ilgili ayrıca tahkikat yürütecek. Milletvekili hakkındaki iddialara ilişkin gerekli işlemlerin ardından dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere fezleke hazırlanması bekleniyor. Yaralama olayına ilişkin soruşturmanın ise şüpheli ifadeleri, telefon incelemeleri ve olay anına ait görüntüler üzerinden sürdüğü öğrenildi.

İKİ ÇOCUK BABASI

İki çocuk babası Ahmet Baran Yazgan, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ekip içerisinde yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Yazgan, 2023 genel seçimlerinde CHP'den Edirne milletvekili seçilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli süreç devam ediyor.

Başlıklar :Ahmet Baran YazganCHPEdirneCinsel Taciz
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026