Bakan Gürlek Yazıcıoğlu ailesini kabul etti: ‘Karanlıkta tek bir nokta kalmayana kadar takipçisi olacağız’

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında yerel seçim çalışmaları sırasında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini kabul etti.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya gelen Gürlek, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘TÜM HUSUSLAR YENİDEN VE AYRINTILI BİÇİMDE ELE ALINIYOR’

Bakan Gürlek, kamu vicdanında derin izler bırakan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Gürlek, kazanın meydana gelişine ilişkin tüm hususların yeniden ve ayrıntılı biçimde ele alındığını ifade etti.

‘HİÇBİR İHTİMAL GÖZ ARDI EDİLMİYOR’

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Gürlek, dosyadaki tüm delillerin en ince ayrıntısına kadar incelendiğini söyledi. Bakan Gürlek, FETÖ bağlantısına ilişkin bulguların da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirterek, “Dosyadaki hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden tüm deliller en ince ayrıntısına kadar incelenmektedir. Sorumluluğu tespit edilen kim olursa olsun adalet önünde hesap vermesi için gereken yapılacaktır” dedi.

‘KARANLIKTA TEK BİR NOKTA KALMAYANA KADAR’

Muhsin Yazıcıoğlu ailesinin yıllardır beklediği cevapların ortaya çıkarılması için sürecin yakından takip edileceğini ifade eden Gürlek, hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Gürlek, “Merhumun ailesinin yıllardır beklediği cevapların bulunması ve hakikatin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması için, karanlıkta tek bir nokta kalmayana kadar sürecin yakından takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

‘BU CİNAYETİ ÇÖZMEK BOYNUMUZUN BORCU’

Görüşmede Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Gürlek, olayın cinayet olduğunun tespit edilmesi halinde devletin bunu aydınlatmak zorunda olduğunu söyledi. Gürlek, “Ortada bir cinayet varsa devlet bunu çözmek zorunda. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu” mesajını verdi.