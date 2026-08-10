Telefon alacaklar dikkat: Akıllı telefon ithalatında yeni dönem başladı
Ticaret Bakanlığı tarafından cep telefonu ithalatına yönelik hazırlanan yeni gözetim düzenlemesi, 30 günlük geçiş süresinin tamamlanmasıyla bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. Hayata geçirilen bu kararla birlikte, ticari amaçlı cihaz ithalatında baz alınan gözetim kıymeti 200 dolardan 250 dolara yükseltildi. İthalat süreçlerinde düşük değer beyanlarının önüne geçmeyi ve sektörel takibi güçlendirmeyi amaçlayan bu adımın, özellikle giriş ve orta segment akıllı telefonların fiyatlandırma dinamiklerine önümüzdeki dönemde nasıl yansıyacağı piyasalar tarafından yakından izlenecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından cep telefonu ithalatında düşük değer beyanını önlemek ve piyasa şeffaflığını artırmak amacıyla hazırlanan yeni gözetim düzenlemesi, 30 günlük geçiş sürecinin ardından bugün resmen uygulanmaya başlandı.
Yeni düzenleme yürürlüğe girdi
Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ithalatına yönelik yeni düzenlemesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bazı akıllı telefonların ticari ithalatında uygulanan gözetim kıymeti yüzde 25 artırılarak 200 dolardan 250 dolara yükseltildi.
Fiyatlar doğrudan 250 dolar olmayacak
Kamuoyunda merak uyandıran bu yeni sınır, Türkiye pazarında satışa sunulacak cep telefonlarının doğrudan 250 dolar üzerinden fiyatlandırılacağı anlamını taşımıyor. Gözetim uygulaması temelde, ticari gaye ile ülkeye sokulan cihazların beyan edilen değerinin bu yeni eşiğin altında kalması durumunda devreye giriyor. Bu tür durumlarda ithalat maliyetinin hesaplanması, gümrükte söz konusu gözetim kıymeti üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla yeni düzenlemenin, bilhassa ithalat değeri 250 doların altında kalan cihazların maliyet hesaplamalarında yeni bir standart oluşturması öngörülüyor.
Giriş ve orta segment modellerdeki yansımalar
Sektör dinamiklerine göre, uygulamanın etkilerinin en çok giriş ve orta segmentte konumlanan ithal akıllı telefonlarda görülmesi bekleniyor. Cihazın gümrükteki beyan değerinin 250 doların altında olması, gözetim uygulaması doğrultusunda maliyet kalemlerini güncelliyor. Buna karşın, oluşan bu yeni tablonun doğrudan tüketiciye yansıyıp yansımayacağı, ithalatçı firmaların ve perakende satıcıların izleyeceği stratejilere göre şekillenecek. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, Türkiye'de vitrine çıkan her telefon modelinin bu düzenlemeden aynı oranda etkilenmeyeceği belirtiliyor.
Düşük değer beyanına karşı önlem
Söz konusu gözetim politikasının temel hedefi, ithal edilen ürünlerin gümrükte gerçek değerinden çok daha düşük bedellerle gösterilmesinin önüne geçmek ve ticaret süreçlerini daha şeffaf bir yapıya kavuşturmak olarak açıklanıyor. Haberde de vurgulandığı üzere, Türkiye pazarındaki nihai satış etiketleri yalnızca gözetim kıymetiyle değil; döviz kurlarındaki genel seyir, uygulanan vergi dilimleri ve diğer ithalat giderleriyle de doğrudan bağlantılı bulunuyor. Bu nedenle kararın piyasaya yansıması, markadan markaya ve modelden modele farklılık gösterebilecek.
Bireysel getirilen cihazlar ve IMEI kayıtları muaf
Düzenlemenin kapsamı değerlendirildiğinde, tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, yolcu beraberinde getirilen şahsi cep telefonlarının ve IMEI kayıt ücretlerinin bu çerçevenin tamamen dışında tutulması olarak öne çıkıyor. Belirlenen 250 dolarlık yeni eşik, münhasıran ticari amaçla yapılan kitlesel cep telefonu ithalatını kapsıyor. Mağazalardaki etiketlerin bu karardan ne ölçüde etkileneceği ise önümüzdeki günlerde piyasa şartlarının oturmasıyla birlikte netlik kazanacak.
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