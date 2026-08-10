Telefon alacaklar dikkat: Akıllı telefon ithalatında yeni dönem başladı

Giriş ve orta segment modellerdeki yansımalar

Sektör dinamiklerine göre, uygulamanın etkilerinin en çok giriş ve orta segmentte konumlanan ithal akıllı telefonlarda görülmesi bekleniyor. Cihazın gümrükteki beyan değerinin 250 doların altında olması, gözetim uygulaması doğrultusunda maliyet kalemlerini güncelliyor. Buna karşın, oluşan bu yeni tablonun doğrudan tüketiciye yansıyıp yansımayacağı, ithalatçı firmaların ve perakende satıcıların izleyeceği stratejilere göre şekillenecek. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, Türkiye'de vitrine çıkan her telefon modelinin bu düzenlemeden aynı oranda etkilenmeyeceği belirtiliyor.