İstanbul Havalimanı’ndan Avrupa rekoru: Günlük yolcu sayısı 289 bin 732’ye ulaştı
13:59, 10/08/2026, Pazartesi
AA
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı, 9 Ağustos’ta 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa’da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, rekorun İstanbul’un küresel havacılıktaki merkez konumunu güçlendirdiğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dün 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını bildirdi.
Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın zirvedeki rekorunu tazelediğini ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:
İstanbul Havalimanı'mız, 9 Ağustos'ta 289 bin 732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısını bir kez daha kayda geçirdi. Kurduğumuz güçlü ulaşım altyapısıyla İstanbul'un küresel havacılıktaki merkez konumunu pekiştiriyoruz.
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Başlıklar :İstanbul HavalimanıAbdulkadir UraloğluRekor
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