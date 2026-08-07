Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO'nun Karadeniz'deki petrol arama ruhsatı uzatıldı

Tarlalar kırmızıya büründü, 91 ülkenin sofrasını renklendiriyor: Manisa'da kurutuluyor dünyaya satılıyor

Manisa'da geçen hafta yapılan domates hasadıyla birlikte kurutmalık domates mesaisi de başladı. Gediz Ovası'nda tarlalara serilen domatesler kırmızı bir örtü oluştururken, güneşte kurutulan ürünler başta Avrupa olmak üzere 91 ülkeye ihraç ediliyor.