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Ekonomi
Gabar'da günlük petrol üretimi 83 bin varili aştı

Gabar'da günlük petrol üretimi 83 bin varili aştı

04:00, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Gabar'da günlük petrol üretimi 83 bin varili aştı
Alparslan Bayraktar.

Şırnak Gabar’da günlük petrol üretimi 83 bin 300 varile ulaşarak rekor tazeledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2021 yılından bugüne kadar toplam petrol üretiminin 50 milyon varili aştığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'da petrol üretiminin günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından rotasını üretime çevirdi. Tesis edilen güven ve huzur ortamı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) bölgede rahatça sismik araştırmalar ve sondaj çalışmaları yapmasının önünü açtı.

YATIRIMLAR MEYVE VERDİ

Yapılan çalışmaların bir sonucu olarak 2021'de Şırnak'ın Gabar bölgesinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi gerçekleştirildi. Üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi. Türkiye Petrolleri, Cudi-Gabar bölgesinde 2021'de Şehit Esma Çevik ile başladığı üretimi, 2022'de Şehit Teğmen Akdeniz, 2023'te Şehit Aybüke Yalçın, 2024'te Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu ile 2025'te Ağaçyurdu sahalarıyla büyüttü. Üretimin her geçen gün arttığı Gabar'daki sahalar aracılığıyla 2021'den bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk olduğunu hatırlattı.

UMUDUN ADRESİ

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar'ın, üretimin, istihdamın ve umudun adresi olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye'nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar'da gözler önüne serdik" diye konuştu. Yeni sondajlarla ve keşiflerle üretimi artırmaya devam ettiklerinin altını çizen Bayraktar, "Gabar'da gerçekleştirilen petrol üretimimiz günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


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Başlıklar :Alparslan BayraktarGabarPetrol
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