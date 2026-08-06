Altın zirveyi zorlarken asıl fırtına orada koptu: 6 dev bankadan ezber bozan gümüş ve kritik altın senaryosu
Yatırımcıların gözü kulağı altının test ettiği tarihi zirvelerdeyken, küresel piyasalarda asıl sessiz fırtına çok başka bir cephede kopuyor. Son bir yılda yatırımcısına altına kıyasla tam iki katından fazla kazandıran gümüş, yapay zekadan yeşil enerjiye kadar uzanan devasa talep patlamasıyla sınırları zorlamaya devam ediyor. Üstelik Wall Street’in en güçlü 6 finans devi, yıllardır süregelen kapatılamaz arz açığının tırmandırdığı bu görkemli rallinin henüz yeni başladığına işaret eden çarpıcı raporlar yayımladı. Bir yanda 6.500 TL sınırını aşarak güvenli liman arayanların yüzünü güldüren altın, diğer yanda 100 dolar hedefine kilitlenerek tüm ezberleri bozan gümüş... İşte iki cephe için uzmanların ufukta gördüğü rakamlar ve tüm detaylar.
Küresel piyasalarda yatırımcıların odağı her ne kadar altın üzerinde yoğunlaşsa da gümüş son bir yıldaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Üst üste 6 yıldır devam eden arz açığı ve sanayi sektöründen gelen güçlü talep gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, altındaki yükseliş trendi de ivme kazandı. Yapay zekadan elektrikli araçlara, güneş panellerinden veri merkezlerine kadar birçok alanda kritik rol oynayan gümüşteki yükseliş dalgasına Wall Street devleri yeni tahminleriyle katılırken, ons altın tarafında da son yedi haftanın zirvesine ulaşılması piyasalardaki hareketliliği artırdı.
Gümüş yıllık getiride altına fark attı
Londra Külçe Piyasası Birliği verilerine göre gümüş, son bir yıllık dönemde yüzde 62,74 değer kazanarak altının yüzde 26,15'lik yıllık getirisini açık ara geride bıraktı. Ağustos 2026 itibarıyla gümüşün ons fiyatı 61-62 dolar seviyelerinde işlem görürken, altının ons fiyatı 4.200-4.300 dolar bandında seyrediyor. Bir ons altın satın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteren altın-gümüş oranı ise 68,47 seviyesine gerilemiş durumda. Gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi metali olarak iki farklı talep kaynağına sahip olması bu yükselişi destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.
Gümüş piyasasındaki rekor fiyatların arkasında derinleşen arz-talep dengesizliği yatıyor. Gümüş Enstitüsü için Metals Focus tarafından hazırlanan 2026 Dünya Gümüş Araştırması'na göre küresel gümüş piyasasında bu yıl 46,3 milyon ons arz açığı öngörülüyor. 2021 yılından bu yana biriken toplam arz açığının 762 milyon onsa ulaşması ve gümüşün ağırlıklı olarak kurşun, çinko ve bakır madenciliğinin bir yan ürünü olarak elde edilmesi, üretimin fiyat artışlarına esnek karşılık vermesini zorlaştırıyor. Diğer yandan 2026'nın başlarında 1.626 tonluk çeyreklik ithalatla rekor kıran Çin'in talebi dikkat çekerken, Hindistan'da ithalat vergisinin yüzde 15'e çıkarılması sevkiyatları yavaşlatan bir unsur olarak öne çıkıyor.
6 dev bankadan gümüş için 100 dolara uzanan tahminler
Piyasadaki bu yapısal değişimler Wall Street'in önde gelen 6 finans kuruluşunun revize tahminlerine de yansıdı. Goldman Sachs, gümüş için 85-100 dolar aralığını işaret ederek kurumlar arasındaki en yüksek beklentiyi ortaya koydu. Bank of America tüm yıl ortalamasının 86 dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörürken, HSBC'nin gümüş için ortalama tahmini 75 dolar seviyesinde bulunuyor. UBS 70 dolar, Commerzbank 67 dolar seviyesini işaret ederken, JPMorgan'ın tahmini ise 60-65 dolar aralığında şekilleniyor. Böylece dev bankaların yıl sonu tahminleri 60 dolar ile 100 dolar arasında geniş bir bandı kapsıyor.
Altın 7 haftanın zirvesinde: Gram altın 6.500 TL'yi aştı
Gümüşteki bu ralliye eşlik eden altın fiyatları da küresel piyasalarda yükseliş serisini dördüncü işlem gününe taşıyarak 18 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Spot altının ons fiyatı yüzde 1 yükselişle 4.285,84 dolara çıkarken, iç piyasada gram altın 6.500 TL seviyesinin üzerini test etti. Çarşamba günü şubat ayından bu yana en güçlü günlük yükselişini kaydeden değerli metal, makroekonomik verilerin desteğiyle yukarı yönlü ivmesini koruyor.
Altın fiyatlarını yukarı taşıyan süreçte ABD dolarındaki değer kaybı, tahvil faizlerindeki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüş belirleyici oldu. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimserlik enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon endişeleri yatıştı. Bu durum merkez bankalarının faiz artırma ihtimaline yönelik beklentileri zayıflattı ve faiz getirisi bulunmayan altını yeniden cazip hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki gerileme ve dolar endeksindeki zayıflama da küresel altın talebini doğrudan destekledi.
Altında 5 bin dolar senaryosu ve Fed beklentileri
Piyasa uzmanları teknik göstergelerin güçlü kaldığına dikkat çekerken, IG Piyasa Analisti Tony Sycamore Orta Doğu’da diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesinin petrol fiyatlarını baskıladığını ve Fed'in faiz artırma ihtimalini zayıflattığını belirtti. Sycamore, ons altının 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda değerli metalde 5.000 dolar seviyesine doğru yeni ve hızlı bir yükseliş hareketinin başlayabileceğini ifade ediyor.
Piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik beklentiler de dikkate değer bir düşüş gösterdi. İki gün önce yüzde 67 seviyesinde fiyatlanan faiz artırımı ihtimali son gelişmelerin ardından yüzde 55’e geriledi. ADP özel sektör istihdam raporunun temmuz ayında istihdam artış hızının yavaşladığını göstermesinin ardından tüm gözler cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Verinin beklentilerin altında kalması durumunda faiz artırma ihtimalinin daha da gerileyebileceği ve altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin güçlenebileceği değerlendiriliyor.
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