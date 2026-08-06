Altın zirveyi zorlarken asıl fırtına orada koptu: 6 dev bankadan ezber bozan gümüş ve kritik altın senaryosu

Gümüş piyasasındaki rekor fiyatların arkasında derinleşen arz-talep dengesizliği yatıyor. Gümüş Enstitüsü için Metals Focus tarafından hazırlanan 2026 Dünya Gümüş Araştırması'na göre küresel gümüş piyasasında bu yıl 46,3 milyon ons arz açığı öngörülüyor. 2021 yılından bu yana biriken toplam arz açığının 762 milyon onsa ulaşması ve gümüşün ağırlıklı olarak kurşun, çinko ve bakır madenciliğinin bir yan ürünü olarak elde edilmesi, üretimin fiyat artışlarına esnek karşılık vermesini zorlaştırıyor. Diğer yandan 2026'nın başlarında 1.626 tonluk çeyreklik ithalatla rekor kıran Çin'in talebi dikkat çekerken, Hindistan'da ithalat vergisinin yüzde 15'e çıkarılması sevkiyatları yavaşlatan bir unsur olarak öne çıkıyor.