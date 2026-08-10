Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Fransa ve Almanya ile peş peşe görüşme
13:51, 10/08/2026, Pazartesi
DHA
Ankara’da diplomasi trafiği hızlandı: Fidan, Fransa ve Almanya ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel gelişmelerin ele alındığı diplomasi trafiğini Fransa ve Almanya ile sürdürdü.
Fidan, bugün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.
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Başlıklar :Hakan FidanDışişleri Bakanıdiplomasi
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