Bakan Fidan’dan yoğun diplomasi trafiği: Fransa ve Almanya ile peş peşe görüşme

Kılıçdaroğlu'ndan 'çerçeve yasa'ya destek: Sorumluluk alan bir anlayışla hareket edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, komisyonda kabul edilen 'çerçeve yasa'ya ilişkin partisinin tutumunu açıkladı. Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, partisinin yürütülen sürece aktif şekilde katkı sunacağını açıkladı. 'Terörsüz Türkiye' menzilinin ve yürütülen sürecin bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci olmadığını; tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme süreci olduğunu belirterek, partisinin yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan ve öncülük eden bir anlayışla hareket edeceğini söyledi.