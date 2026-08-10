Balkanların kalbine İsrail fabrika açıyor

Vuçiç, açılış töreninin 15 veya 20 Eylül civarında gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Belgrad'ın yaklaşık 30 kilometre batısındaki Simanovci'de inşa edilen tesiste Elbit Systems yüzde 51, Sırbistan'ın devlet şirketi Jugoimport SDPR ise yüzde 49 paya sahip olacak. Projede, SDPR bünyesindeki Sırp uçak üreticisi Utva'dan mühendislerin de görev alması bekleniyor. Fabrikada iki farklı tipte savaş dronu üretilmesi planlanıyor. Modellerden birinin kısa menzilli ve yüksek taşıma kapasiteli, döner kanatlı bir platform olması, diğerinin ise daha uzun menzilli, daha hızlı ve 6 kilometrenin üzerinde irtifaya çıkabilen bir İHA olması öngörülüyor.

SİLAH İHRACATI 42 KAT ARTTI

Proje ilk kez mart ayında Vuçiç tarafından duyurulmuş, üretimin nisan ayında başlayabileceği belirtilmişti. Ancak bu takvim gerçekleşmedi. Söz konusu tesis, Sırbistan ile Elbit arasındaki hızla gelişen savunma iş birliğinin yeni adımı olarak öne çıkıyor. Bu iş birliği, Sırbistan ve İsrail arasındaki savunma ortaklığını derinleştirirken, Sırbistan'ın İsrail'e silah ihracatı son iki yılda 42 kat artarak 2025 yılında 114 milyon avroya ulaştı. İsrail şirketinin uzmanlığından yararlanmanın Sırbistan'a sadece ekonomik değil, teknolojik olarak da fayda sağlayacağı değerlendiriliyor. Jeopolitik analistlere göre, Sırp liderliği bu ortaklığı, Vuçiç'in 14 yıllık iktidarından sonra popülaritesinin azaldığı bir dönemde "Beyaz Saray'a giden kestirme yol" olarak görüyor.

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