Mekke İttifakı’nın üç stratejisi

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı ile üç ülke arasında savunma ve güvenlikte yeni bir dönemin kapıları aralanacak. TBMM’de onaylanmasının ardından resmen uygulamaya geçmesi beklenen anlaşma, yalnızca siyasi bir mutabakat olarak değil, askeri alanda sahaya yansıyacak düzenli bir iş birliği mekanizması olarak planlanıyor.

ASKERİ TECRÜBELER AKTARILACAK

İttifakın savunma ayağında üç başlık öne çıkıyor. Bunların ilkini askeri personel değişimi oluşturuyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek asker değişimiyle ülkelerin birbirlerinin askeri tecrübe ve kabiliyetlerinden daha fazla yararlanması amaçlanıyor.

OPERASYONEL KOORDİNASYON

İkinci önemli başlık ise ortak askeri tatbikatlar. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında düzenlenecek tatbikatlarla müşterek hareket kabiliyetinin geliştirilmesi ve olası krizlere karşı operasyonel koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

ORTAK PROJELER GELİŞTİRİLECEK

İttifakın üçüncü ayağını ise savunma sanayii alanındaki iş birlikleri oluşturuyor. Üç ülkenin savunma sanayii imkânlarının daha etkin şekilde bir araya getirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve mevcut savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

İttifakın uzun vadede savunma sanayii iş birliklerini derinleştirmesi ve ortak askeri kapasiteyi artırmasıyla, bölge ülkelerinin savunma alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkı sağlaması bekleniyor.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Mekke İttifakı’nın güvenlik boyutunda istihbarat paylaşımı da önemli bir yer tutuyor. Ülkeler arasındaki bilgi paylaşımının artırılmasıyla bölgesel tehditlerin daha erken tespit edilmesi ve olası saldırılara karşı ortak hareket kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

STRATEJİK KONUM BİRLEŞİYOR

Mekke İttifakı’nın stratejik önemini artıran unsurların başında üç ülkenin farklı coğrafyalardaki konumları geliyor. Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki geçiş güzergahındaki konumu, Suudi Arabistan’ın sahip olduğu enerji kapasitesi ve Pakistan’ın Hint Okyanusu’na açılan stratejik coğrafyası, ittifaka geniş bir güvenlik ve ticaret perspektifi kazandırıyor.

GÜVENLİK KUŞAĞI

Bu kapasitenin savunma ve güvenlik alanında ortak bir mekanizma altında birleştirilmesiyle Avrupa ile Asya arasında uzanan geniş bir ticaret ve güvenlik kuşağı oluşturulması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, Mekke Anlaşması kapsamında yürüttüğü iletişim kampanyasında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın bayrak renkleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yansıtıldı. İstanbul'da Galata Kulesi, Ankara’da da Türk Telekom binası ile Atakule’nin dijital ekranlarında anlaşmaya ilişkin özel içerikler yayınlandı.

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