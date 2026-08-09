Rusya Odessa'nın tarihi merkezini vurdu: Binalar ve araçlar hasar gördü
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında Odessa'nın tarihi merkezi de hedef oldu. Gece boyunca düzenlenen saldırıların ardından bölgede bazı binalarda yangın çıktı, apartman ve araçlarda hasar meydana geldi. Ukrayna makamlarının açıklamasına göre Rus ordusu, ülkenin farklı bölgelerine 17 füze ve 202 SİHA fırlattı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 174 SİHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini bildirdi. Odessa'ya yönelik saldırılarda 8 kişi yaralanırken, tarihi merkezde yangın çıkan binalarda itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürdü. Bölgedeki hasar gören yapılarda ekipler inceleme yaptı. Saldırılarda Harkiv de hedef alındı. Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi, kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.
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