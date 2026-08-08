Pakistan'da sokak dişçisi şaşkına çevirdi: İlkel yöntemlerle diş onarıyor

Pakistan'ı gezen Azerbaycanlı gezgin Orxan Rahmanlı, sokakta diş işlemi yapan bir kişinin görüntülerini kayda aldı. Herhangi bir klinik ortamı bulunmayan sokakta, ilkel yöntemlerle bir kişinin eksik dişine müdahale edilmesi dikkat çekti. Pakistan'da kaydedilen görüntüler, sokaklarda gerçekleştirilen ilkel diş işlemlerini gözler önüne serdi. Pakistan'a giden Azerbaycanlı gezgin Orxan Rahmanlı, sokakta diş işlemi yapan bir kişiyi görüntüledi. Görüntülerde, herhangi bir klinik ortamı veya modern tıbbi ekipman bulunmadan bir kişinin dişine müdahale edildiği görülüyor. Sokak dişçisinin, çeşitli el aletleri ve malzemeler kullanarak kişinin eksik diş bölgesine işlem yaptığı anlar kameraya yansıdı.