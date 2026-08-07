Japonya'daki 7.1'lik depremde doktorlar hastaya böyle siper oldu: Nefes kesen anlar kamerada
Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem sırasında bir hastanenin ameliyathanesinde yaşananlar büyük panik oluşturdu. Şiddetli sarsıntı sırasında sağlık çalışanlarının ameliyat masasındaki hastayı korumak için gösterdiği çaba kameralara yansıdı.
DEPREM SIRASINDA HASTAYA SİPER OLDULAR
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremle birlikte ameliyathanedeki ekipmanların şiddetle savrulduğu görüldü. Bazı sağlık çalışanları sarsıntının etkisiyle dengesini kaybederek yere düşerken, iki personel ameliyat masasındaki hastayı korumak için masaya tutundu.
Sağlık çalışanları, çevrede devrilen ve hareket eden ekipmanların hastaya zarar vermemesi için sarsıntı boyunca ameliyat masasından ayrılmadı.
SARSINTI BİTTİ, AMELİYAT DEVAM ETTİ
Şiddetli sarsıntının sona ermesinin ardından sağlık ekibi yeniden hastaya odaklandı. Operasyonun sürdürüldüğü ve daha sonra başarıyla tamamlandığı bildirildi. Japon basınında yer alan bilgilere göre hastane, 5 Ağustos itibarıyla normal faaliyetlerine yeniden başladı.
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