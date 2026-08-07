Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve üst düzey heyeti Umre yapıp Kabe'nin içine girdi

Üçlü ittifakın kalbinde diplomatik trafik: Mekke Anlaşması masada

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki askeri, ekonomik ve bölgesel güvenlik adımlarını kapsayan üçlü koordinasyon ve "Mekke Anlaşması" görüşmeleri doğrultusunda Suudi Arabistan'da bulunan Şahbaz Şerif başkanlığındaki heyet, kritik masalara oturdu. Ankara, Riyad ve İslamabad hattındaki stratejik dengeleri baştan tanımlaması hedeflenen diplomasi trafiğinde, bölge barışı ve güvenlik politikaları enine boyuna ele alındı.

Kâbe-i Muazzama'ya özel ziyaret ve Ümmet için dua

Yoğun diplomatik görüşmelerin ve "Mekke Anlaşması" temaslarının hemen ardından Kutsal Belde'ye geçen heyet, manevi bir mola verdi. Başbakanlık Ofisi (PakPMO) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Başbakan Şahbaz Şerif'e Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar, Genelkurmay Başkanı General Seyyid Asım Münir, Federal Bakanlar Hoca Muhammed Asıf, Attaullah Tarar ve Özel Danışman Tarık Fatımi eşlik etti. Umre ibadeti öncesinde kapıları kendilerine özel olarak açılan Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etme şerefine erişen heyet, ibadetlerinin ardından Türkiye, Pakistan ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliği, bölgesel istikrar ve küresel barış için dua etti.