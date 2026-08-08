Dürzi teröristler uçaksavarla cami minaresine mermi yağdırdı

112 Filistinli üç sene sonra enkazdan çıkarıldı
İsrail ordusunun Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nde düzenlediği ve 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının enkazından çıkarılan 112 Filistinlinin naaşı için cenaze töreni düzenlendi. İsrail ordusunun, 24 Kasım 2023’te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda Hasayine ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu bölge hedef alındı. Saldırının enkazından birkaç gün önce çıkarılan 112 Filistinlinin naaşı, cenaze töreni öncesinde Gazze kentindeki yıkılmış binaların arasında bulunan bir alana yan yana dizildi. İsrail'in Kasım 2023'te Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Hasayine ve Ebu Şeria ailelerinin evlerinin bulunduğu bir yerleşim bölgesini bombalaması sonucu gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenlerden naaşlarına ulaşılmıştı. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 1 Ağustos'ta ekiplerin, yaklaşık iki hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda, 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinlinin naaşının ve kalıntılarının çıkarıldığını aktardı. Ekip sorumlusu Muhammed Ebu Dan'ın ifadelerine yer verilen açıklamada, enkaz altında kaybolan 157 kişinin naaşına ulaşılamadığı ve bunlardan hiçbirine dair iz bulunamadığı aktarılmıştı.
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