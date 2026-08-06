Gazze'nin mucizesi Selam: Enkazdan kurtardığı küçük kızı üç yıl sonra ilk kez ziyaret etti

Küçük Selam'ın yalnızca bir kurtulan olmadığını dile getiren Alshaghnoubi, onun kendileri için umudun ve direncin simgesi haline geldiğini ifade etti.

"Selam bize, en karanlık zamanlarda bile hayata tutunmanın mümkün olduğunu hatırlatan bir mesajdı. Sanki Allah'ın bir rahmeti gibiydi; her zorluğun ardından bir kolaylık, her karanlığın ardından yeni bir ışık doğacağını hatırlattı."