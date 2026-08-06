Gazze'nin mucizesi Selam: Enkazdan kurtardığı küçük kızı üç yıl sonra ilk kez ziyaret etti
Gazze'de savaşın ilk günlerinde henüz 20 günlükken enkaz altından sağ çıkarılan ve ailesinden hayatta kalan tek kişi olan Selam, üç yıl sonra kendisini kurtaran arama kurtarma görevlisiyle yeniden bir araya geldi. Duygusal buluşma, savaşın acı bilançosunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Gazze'de savaşın ilk haftasında yıkılan bir binanın enkazından 20 günlük bir bebek olarak kurtarılan Selam, üç yıl sonra hayatını kurtaran arama kurtarma görevlisi Nooh Alshaghnoubi ile buluştu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, artık 3 yaşına gelen Selam'ı kucağına alan Alshaghnoubi'nin duygusal anlar yaşadığı görüldü.
'ONU HALA AYNI BEBEK OLARAK HATIRLIYORUM’
‘KAÇ SELAM KURTARDIK, KAÇ ÇOCUK AİLESİZ KALDI?’
Gazze'de yaşanan insani dramın hala sürdüğünü vurgulayan Alshaghnoubi, "Kaç Selam'ı kurtardık? Kaç çocuk ailesiz kaldı? Ve kaç hikaye hala enkazın altında gömülü, bunu ancak Allah bilir." sözleriyle savaşın geride bıraktığı acılara dikkat çekti.
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