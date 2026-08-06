, Perşembe16:27, 06/08/2026
Gazzeliler yıkılan evlerin enkazlarına koyduğu kovanlarla bal üretmeye çalışıyor
İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yanı sıra insani temel ihtiyaçların da bölgeye girişini engelliyor. Filistinliler yaşanan ambargo ve imkansızlıklara rağmen besin üretmeye çalışıyor. İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzeliler, enkazların üzerine yerleştirdikleri arı kovanlarıyla bal üretimi yapmaya çalışıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşanan acı ve yokluğa rağmen üretmeye ve hayata tutunmaya çalışan Gazzelilerin görüntüleri yer aldı. Görüntüler, izleyenleri hem duygulandırdı hem de takdir topladı.
Başlıklar :GazzeBalEnkazArı kovanı
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