Şam'da minibüse tuzaklanan patlayıcı infilak etti: Ölü ve yaralılar var

KAAN ve KIZILELMA soykırımcı Netanyahu'ya korku saldı: Biz de üretmeliyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos akşamı verdiği bir röportajda, işgalcilerin ABD'den temin ettikleri savunma sanayii teknolojileri hakkında konuştu. "Bir gün bunların bize bir anda verilmemeye başlanacağından kimse emin olamaz" diyen Netanyahu, Siyonistler olarak kendilerinin de insanlı ve insansız savaş uçakları geliştirmek istediklerini söyledi. Soykırımcının bu açıklaması, Milli Muharip Uçak KAAN'ın P1 prototipinin taksi testlerini tamamlaması ve Bayraktar KIZILELMA'nın havadan karaya hipersonik füze atış operasyonunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından geldi.