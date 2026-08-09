20:40, 09/08/2026, PazarG: Güncelleme: 20:45, 09/08/2026, Pazar
Serbest bırakılan Filistinli tutsaklar Han Yunus'ta çalgılarla karşılandı
İsrail tarafından serbest bırakılan 37 Filistinli esir, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine getirildi. Filistinli esirlerin, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerinin refakatinde hastaneye ulaştığı belirtildi. Gazzeli aileler, sevdiklerini çalgılar çalıp şarkı söyleyerek karşıladı.
Başlıklar :filistinli tutsaklargazze şeridihan yunus
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