Rio de Janeiro'da turistleri taşıyan helikopter ormana düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde turistlere manzaralı uçuş düzenleyen bir şirkete ait helikopter, ormanlık alana düştü. Kazada pilot ve 3 yolcu yaşamını yitirirken, ulaşılması güç bölgedeki enkazda arama-kurtarma çalışmaları yürütüldü. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde turistlere yönelik manzaralı uçuş yapan bir helikopter ormanlık alana düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Yerel itfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre, kazada yaşamını yitirenlerden biri pilot, diğer 3 kişi ise yolcuydu. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Enkazın bulunduğu bölgeye ulaşmak zor oldu
Helikopterin, kentin ve denizin manzarasını izlemek isteyen turistlerin uğrak noktalarından Vista Chinesa yakınlarında, ulaşılması güç ormanlık bir alana düştüğü belirtildi. Kaza sonrası bölgede yangın çıkarken, olay yerine uzman itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sık ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin enkaza ve cenazelere ulaşmakta güçlük çektiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, helikopterin düştüğü bölgede yangın çıktığı ve ekiplerin enkaz çevresinde çalışma yürüttüğü görüldü.
3 yolcunun Kolombiyalı olduğu değerlendiriliyor
Kolombiya'nın Brezilya Başkonsolosu Diana Paez, EFE'ye yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden 3'ünün Kolombiyalı turist olduğunun değerlendirildiğini söyledi. Paez, cesetlerden ikisinin ağır şekilde yanması nedeniyle kimlik tespit çalışmalarının güçleştiğini belirtti. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı
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